Современная защита автомобиля с помощью жидкого стекла

В современном мире автомобиль уже давно является не роскошью, а любимым многими средством передвижения. Этот вид транспорта автовладельцы считают весьма удобным, комфортным и социально престижным. Поэтому все большее количество людей стремятся стать обладателями собственного транспорта.

В наше время автомобили бывают разных характеристик, типов управления («автомат» или «механика»), вида, моделей, ценовой категории и т.п. Сейчас можно приобрести собственного «железного коня» не только в салонах, но и уже немного подержанного, что зачастую не мешает ему быть в отличном состоянии.

Стоит отметить, что только покупкой автомобиля все не заканчивается, а только начинается, ведь необходимо и заботиться о своем новом – и таком важном! - приобретении. Здесь речь идет о качественных топливе, масле, регулярном техническом осмотре автомобиля, чтобы не возникало неприятных ситуаций на дороге, в результате чего может получить травмы как сам владелец транспортного средства, так и другие участники дорожного движения.

Помочь автовладельцам в обслуживании берется компания Детейлинг центр DTL.Expert. Этот центр расположен в центре столицы России, а специалисты компании и современное оборудование помогут успешно и эффективно поддерживать автомобиль в прекрасном состоянии. Одной из таких предлагаемых услуг является покрытие автомобиля жидким стеклом.

Жидкое стекло марки Willson Body Glass Guard и Krytex поможет сохранить обшивку автомобиля под идеальной защитой. Поставщиком материала является японский производитель, которого уже полвека знают на рынке как производителя синтетических защитных покрытий.

Преимущества жидкого стекла заключаются в том, что оно сохраняется на обшивке автомобиля около 12 месяцев и может выдержать примерно 50 бесконтактных моек, отталкивает грязь и воду, а также защищает от появления трудных пятен и упрощает их удаление. В результате использования жидкого масла поверхность авто приобретает зеркальный блеск, цвет становится значительно насыщенным и глубоким, а поверхность автомобиля оказывается избавленной от мелких царапин.

Стоит отметить, что перед нанесением жидкого стекла происходит мойка транспортного средства и очищается поверхность кузова. Специалисты компании готовы разъяснить автовладельцам все возникающие у них вопросы и поделиться полной информации в режиме онлайн.