Когда нужна работа. Основные шаги в ее поиске

С поиском работы люди столкнулись уже давно. Если раньше о новых вакансиях они узнавали от своих друзей/знакомых, из СМИ или различной рекламы, то в мире современных технологий очень много вакансий можно найти на интернет-порталах как в целом по стране, так и в отдельно взятом городе.

Чтобы найти работу, сейчас нет необходимости выходить из дома и долго ходить по различным организациям в поисках подходящего места. Достаточно просто подключиться ко всемирной паутине, ввести в поисковую систему любого браузера интересующий запрос и получить весомый массив информации.

Сложности в подготовке резюме

При выборе подходящей организации и должности важно отправить правильно составленное резюме. И уже на этом этапе возникают первые трудности, так как многие люди, которые ищут работу, не могут успешно справиться с этой важной задачей. Необходимо указать свои персональные и контактные данные, желаемую заработную плату, график и вид работы (постоянная или временная, в офисе или удаленная на дому и т.д.), предыдущее место работы, контакты тех людей, которые смогут дать рекомендации.

Также необходимо предоставить сведения об образовании, дополнительных курсах, если они были закончены (не нужно выдумать, т.к. при собеседовании работодатель захочет увидеть дипломы об их окончании), знания языков, навыки работы на компьютере и другие интересующие сведения. Речь у соискателей должности должна быть грамотной, четкой, спокойной.

Идем на собеседование

Если ваше резюме устроит работодателя, вас могут пригласить на собеседование. И здесь нужно подготовиться: одеться неброско, но и не чересчур мрачно. Если говорить о соискательницах женского пола, то волосы должны быть аккуратно уложены, ногти выглядеть ухоженными, а макияж - быть естественным, не вызывающим. Одежда должна быть нейтральных тонов, юбка не очень короткой. Если речь идет о мужчинах, то это могут быть брюки или строгие джинсы, рубашка или футболка поло.

Очень распространенной проблемой является часто то, что опытный и квалифицированный специалист не может себя «продать». Это может быть связано с тем, что человек не уверен в себе, сильно волнуется, несмотря на большой опыт работы в интересующей сфере. Чтобы избавиться от таких комплексов, необходимо над собой работать – возможно, посещать различные тренинги или попросить поддержки у своих близким перед важным событием – это поможет поверить в свои силы.

Это важно

На многих веб-порталах, которые посвящены поиску работу, необходимо пройти регистрацию – без этого нельзя будет просмотреть интересующие вакансии. Иногда эффективному поиску работы на сайте мешает постоянно всплывающая реклама, которую нельзя отключить, и устаревшая, неактуальная база вакансий. Но сайте rabotavia.ru/Saransk такого нет: ежедневно выкладываются свежие вакансии города, которые можно просматривать без обязательной регистрации.