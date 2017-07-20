Владимир Волков принял участие в расширенном заседании коллегии МВД по Республике Мордовия

Врио главы Мордовии Владимир Волков принял участие в расширенном заседании коллегии республиканского МВД. На нем были подведены итоги деятельности ОВД в первой половине нынешнего года, сообщает пресс-служба главы РМ.

Глава МВД РМ Юрий Арсентьев отчитался о том, что в регионе-13 продолжают сохраняться положительные тенденции по большинству показателей криминальной ситуации. Сократилось количество совершенных убийств (-17,4%), причинений тяжкого вреда здоровью (-19,7%), в том числе со смертельным исходом (-7,7%), разбоев (-26,7%), грабежей (-3,3%).

Всего за 6 месяцев 2017 года было раскрыто около 3 тысяч преступлений, в том числе около 500 тяжких и особо тяжких. Средняя раскрываемость по Республике Мордовия повысилась и составила почти 78,0%. По результатам опроса жителей 100 крупнейших городов России Саранск вошел в топ-10 самых безопасных городов.

Юрий Арсентьев выразил благодарность руководству республики за поддержку и всестороннюю помощь органам внутренних дел. Владимир Волков, в свою очередь, высоко оценил работу ведомства в 2017 году, подчеркнув, что столь весомых результатов удалось добиться благодаря слаженному взаимодействию всех силовых структур и органов власти.

Среди приоритетных задач МВД на ближайшее будущее глава региона-13 отметил проведение выборов президента РФ и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Источник: e-mordovia.ru