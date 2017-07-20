Владимир Волков поздравил сотрудников Государственного пожарного надзора

Во вторник, 18 июля, в мордовском драматическом театре прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня создания государственного пожарного надзора и 125-летию образования добровольного пожарного общества. Участие в мероприятии принял и глава Мордовии Владимир Волков.

Он особо отметил, что в управлении МЧС Мордовии укрепляется материально-техническая база, вводятся в эксплуатацию новые здания, реконструируются старые. И принимаемые меры дают положительные результаты, повышая эффективность работы пожарных.

За последние 10 лет количество пожаров в Мордовии сократилось более чем в 2 раза. Произошло значительное уменьшение числа пожаров в жилом секторе, на сельскохозяйственных объектах, в производственных зданиях. Сведены к минимуму пожары на объектах социальной сферы. Отдельно глава региона-13 отметил работу добровольцев. За 5 лет на пожарах ими спасено более 30 человек.

В ходе торжественного мероприятия сотрудники государственного пожарного надзора и члены ВДПО получили как высокие награды Мордовии, Госсобрания РМ, г.о. Саранск, так и ведомственные.

Источник: e-mordovia.ru