В Мордовии прошел конкурс для библиотек, работающих с молодежью

С марта по июнь 2017 года в мордовской Республиканской юношеской библиотеке прошел межрегиональный интернет-конкурс для библиотек, работающих с молодежью. Мероприятие получило название "Через книгу – к согласию народов".

Конкурс получил небывалую популярность в соцсетях, благодаря чему в нем приняло участие множество граждан. Наибольшую активность проявили библиотеки из Воронежской, Костромской и Ульяновской областей. Мордовскую культуру представили библиотеки Ромодановского, Дубеновского и Кочкуровского районов.

Участники конкурса показывали красоту и неповторимость национального костюма своего региона и книгу, которая рассказывает об уникальности и многообразии культур народов нашей страны.

Источник: izvmor.ru