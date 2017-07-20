Глава Мордовии Владимир Волков встретился с вице-президентом холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел встречу с вице-президентом холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" Кузьмой Григориадисом. Стороны обговорили вопросы перспективного развития предприятия "Мордовцемент", входящего в состав холдинга, передает пресс-служба главы РМ.

За последние два года удалось обновить или модернизировать почти все производственные мощности предприятия, увеличить производительность труда в 2 раза, принять масштабный план перспективной добычи сырья и повышения его качества. По итогам первого полугодия 2017 года объем продукции, произведенной "Мордовцементом", составил порядка 1,5 млн тонн.

Владимир Волков, в свою очередь, подчеркнул важность возвращения "Мордовцемента" в разряд флагманов промышленного производства.

Источник: e-mordovia.ru