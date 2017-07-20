"Мордовия" начала сезон в ПФЛ с победы над "Уралом-2"

Саранская "Мордовия" одержала победу в первом туре нового сезона ПФЛ. Подопечные Марата Мустафина в Екатеринбурге одолели "Урал-2" со счетом 1:0. Единственный и победный гол на 81-й минуте с пенальти забил Александр Кренделев. Это преимущество саранская команда удержала до самого финального свистка.

Отметим, что звездный новичок "Мордовии" Руслан Мухаметшин участия в матче не принимал.

"Урал-2" – "Мордовия" - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 Кренделев (81, пен)

"Мордовия": Д. Шебанов, Навлётов, Шоркин, Сабитов, Лебедев, Зюзин, Кренделев (к), Астафьев (Решетников, 89), Шлеермахер (Поветкин, 60), Адаев, Маркин (Лукьянов, 64).

Предупрежден: Адаев, 87.