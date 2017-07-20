Смертельное ДТП в Лямбирском районе: "Шевроле" влетел в КАМАЗ, погиб 1 человек

В Мордовии произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб человек. Инцидент случился в Лямбирском районе рядом с Пензятским постом ГАИ, где столкнулись "Шевроле Ланос" и КАМАЗ с прицепом.

Фотографии с места происшествия появились в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте". Судя по кадрам, иномарка влетела в прицеп грузовика, от чего тот опрокинулся на дорогу.

Предварительно известно, что в аварии пострадали 2 человека, еще 1 погиб. Жертвой стал водитель "Шевроле", его пассажирка была доставлена в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Подробности инцидента станут известны позднее.

Источник: Соцсети