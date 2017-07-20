На Сузгарском водоеме утонул пьяный мужчина

В Мордовии на водоеме утонул еще один человек. Новая трагедия приключилась на Сузгарском водоеме вечером 18 июля.

Как стало известно, погибший 34-летний Михаил с друзьями и родственниками отдыхал на берегу пруда. Компания распивала спиртное. Спасатели, находившиеся тут же, предупредили, что в пьяном виде купаться запрещено. Однако никто не обратил внимания на их слова.

В какой-то момент Михаил зашел в воду за пределами пляжной зоны. Вскоре к спасателям, которые не могли видеть мужчину со своего поста, подбежала женщина (как позже оказалось – племянница жертвы) с криками, что пропал человек.

Спасатели начали нырять, чтобы найти Михаила, и обнаружили его в 10 метрах от берега на глубине 2,5 метра. До приезда "скорой" мужчину пытались реанимировать, но все усилия были тщетны. Прибывшие врачи констатировали смерть.

Источник: izvmor.ru