Жителя Ельниковского района "развели" интернет-мошенники при оформлении полиса ОСАГО

Житель Ельниковского района обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой обмана. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мужчина хотел оформить электронный страховой полис ОСАГО посредством Интернета, однако наткнулся на аферистов.

В своем мобильном телефоне пострадавший обнаружил подходящий сайт, после чего заполнил все данные, указав и номер банковской карты. Вскоре с нее были списаны 4500 рублей в качестве оплаты услуги. В ответном сообщении говорилось, что полис будет выслан на электронный ящик через пару минут.

Когда по истечении некоторого времени гражданин не получил документ, он попытался отменить денежный перевод, но не успел. Мужчина попытался вновь зайти на сайт, но тот был уже удален.

По данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф