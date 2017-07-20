В зоопарке Саранска краснокнижных животных содержали против правил

Прокуратура Ленинского района Саранска провела проверку условий содержания животных в городском зоопарке. Было установлено, что зоопарк не имеет разрешения на оборот диких животных, занесенных в Красную книгу РФ. Несмотря на это, в зоопарке находились 11 таких животных: амурский тигр, леопард, красавка, японский журавль, мандаринка, филин, зубр, лошадь Пржевальского, алеутская канадская казарка, могильник и степной орел.

Также в зоопарке находятся 6 видов животных, занесенных в Красную книгу Мордовии: хохлатая чернеть, медведь бурый, барсук, красноносый нырок, рысь, косуля.

Директору зоопарка Саранска внесено представление об устранении нарушений.

Источник: prokrm.ru