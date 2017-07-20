Современные способы для учета товаров на складах

Товар, находящийся на складах, требует тщательного учета. Если раньше все эти записи велись вручную в специальных книгах, то в наши дни для этого непростого процесса существует много различных программ, с помощью которых учет всего, что находится на складе, становится значительно проще.

Складского учета требует весь товар - который уже имеется на складе, поступает, перемещается или выбывает за его пределы. Также с помощью этих сведений можно контролировать количество поступающего товара на склад в количественном и стоимостном выражении. Для этих целей применяют расходные и приходные накладные. Если товар испортился, то его списывают, согласно существующим принятым правилам. Отвечает за все эти манипуляции материально-ответственное лицо, которым обычно является заведующий складом или кладовщик.

Система управления складом (WMS) – информационная система, с помощью которой можно управлять складскими процессами в автоматизированном режиме. Строение этой системы состоит из трех уровней: интерфейса, с помощью которого можно добавлять или удалять товары, искать интересующую продукцию по номеру для составления отчета. Эти манипуляции можно осуществлять посредством ПК, планшетного ПК или смартфона.

Следующим уровнем в этой архитектуре является непосредственно база данных, где и осуществляется хранение всей информации; последним компонентом является бизнес-логика, которая обрабатывает запросы пользователя и посылает их в базу данных, а на дисплее появляется сообщение об окончании запроса.

WMS внедряется на склад со следующими целями:

Знать точно, где именно находится интересуемый товар; управление складом; быстрый набор товаров; оптимизация использования площади склада.

Также для удобства ведения этого учета была создана онлайн-касса, которая передает данные о продажах непосредственно в налоговую службу в режиме онлайн.

Среди различных программ для складского учета необходимо обратить внимание на «Инфо-Предприятие». Ее особенность заключается в том, что ее можно абсолютно бесплатно скачать отсюда. Она подойдет для начинающих предпринимателей, которые еще не пришли к тому, чтобы создать свою программу для учета товаров.

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