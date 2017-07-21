Из Мордовии в Бурунди отправили оборудование для производства ламп

Из Мордовии в африканскую республику Бурунди отправилось оборудование для выпуска ламп. Это еще один шаг к запуску совместного российско-африканского производства TLLINNO, которое было зарегистрировано 18 октября 2016 года.

На африканский континент отправилось оборудование для сборки ламп уличного освещения, филаментных и линейных светодиодных ламп, а также светильников. Сперва всю продукцию доставят в Санкт-Петербург по автодорогам, откуда товар поплывет морем в Дар-Эс-Салаам (Танзания), а оттуда его вновь по суше повезут в Бурунди.

Вслед за грузом для проведения пусконаладочных работ в Бурунди последует группа технических специалистов из Мордовии. Запуск производства запланирован на октябрь этого года.

Источник: izvmor.ru