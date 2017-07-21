В могильнике в Чувашии найдены останки древних мордовских воинов

В Вурнарском районе Чувашии археологи обнаружили древние воинские захоронения II-III века нашей эры. В могильнике, который раскопали исследователи, останки погребены вместе с оружием: мечом, кинжалом, копьями, стрелами в колчанах и топором.
Ученые считают, что в могильнике находятся останки древних предков мордвы. По мнению исследователей, находка может стать значительным шагом в изучении формирования мордовского этноса на территории современной Чувашии.
Как сообщалось ранее, в селе Ражки Нижнеломовского района Пензенской области были найдены уникальные захоронения древней мордвы. Исследовать удивительную находку отправились пензенские студенты, а помогать им в этом будут коллеги из Саранска.
Источник: izvmor.ru