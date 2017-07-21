Количество пострадавших от укусов клещей в Мордовии приближается к 300

В Мордовии продолжает расти количество людей, пострадавших от укусов клещей. На сегодняшний день эти членистоногие укусили уже 282 человека, из них 111 детей. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

Как сообщили в ведомстве, наибольшее число пострадавших проживает в Саранске - 64 человека, в том числе 39 детей. В трех районах республики (Большеигнатовском, Теньгушевском и Инсарском) случаев нападения клещей не зафиксировано.

Специалисты напоминают, что клещи могут стать переносчиками опасных инфекций, и советуют при походе в лес выбирать одежду, закрывающую ноги и руки. В случае укуса клеща следует немедленно обратиться к доктору.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru