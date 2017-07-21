В Мордовии за первое полугодие отдохнули 18 тысяч детей

В Мордовии рассмотрели вопрос организации летнего отдыха для детей. В бюджете республики 2017 года на эти цели заложено 236,8 млн рублей.

Средняя стоимость путевки на 21 день в загородные оздоровительные лагеря составляет 12 894 рублей. При этом родителям школьников компенсируется часть стоимости путевки.

За 6 месяцев 2017 года был организован отдых для более чем 18 тысяч детей и подростков республики.

В первую летнюю смену в республике работало 394 организации отдыха и оздоровления школьников, в том числе 15 стационарных загородных лагерей, 6 санаториев, 290 пришкольных лагерей, 61 лагерь труда и отдыха, 22 палаточных лагеря.

Конкретно в санаториях и лагерях отдохнули 16 тысяч детей.

Источник: izvmor.ru