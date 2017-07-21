В мордовском парке "Смольный" нашли гнездо сплюшки

В национальном парке Мордовии "Смольный" обнаружили гнездо одной из самых маленьких сов средней полосы России. Ее называют совка обыкновенная или сплюшка.

Первая находка совки в Мордовии была сделана как раз в мордовском заповеднике. Здесь первые весенние крики этих птиц были услышаны 15 мая 1951 года и 11 мая 1952 года. В 2002 году крики сплюшек слышали в Лямбирском районе и в лесопарковой зоне Саранска. Все последующие встречи отмечены в "Смольном" – в 2009, 2015, 2016 и 2017 годах.

В нынешнем году гнездо этой птицы было обнаружено в старом скворечнике на северо-восточной окраине одноименного поселка.

Крик сплюшки - печальный мелодичный посвист «сплюю» или «тьёёв». Повторяется с интервалом 2-3 секунды. За крик птица и получила свое название.

Источник: izvmor.ru