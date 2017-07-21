Жителей Мордовии отправляют на бесплатную сдачу анализов на гепатит

В следующую пятницу, 28 июля, все жители Мордовии имеют возможность бесплатно обследоваться на наличие или отсутствие в организме вирусного гепатита В и С. Акцию устраивает республиканская инфекционная клиническая больница.

Кроме прохождения обследования, гражданам предлагают получить консультацию по данной проблеме и узнать больше о диагностике и лечении. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с гепатитами.

Сдать анализ крови на маркеры вирусных гепатитов можно будет с 8:00 до 13:00 в консультативно-диагностическом отделении по адресу: г. Саранск, ул. Косарева, 118.

Гепатит – это воспаление печени, вызываемое, в основном, вирусной инфекцией.

Источник: izvmor.ru