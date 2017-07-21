В рамках операции "Мак" в Мордовии поймали двух наркоманов-рецидивистов

В Мордовии продолжат подводить итоги операции "Мак-2017". Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, в ходе мероприятия полицейские задержали двух наркоманов-рецидивистов.

В Большеберезниковском районе полицейские нашли зелье у ранее судимого 41-летнего жителя села Атемар. При осмотре машины гражданина оказалось, что он хранил 99 граммов маковой соломы.

В Атяшевском районе стражи порядка провели личный досмотр ранее судимого 32-летнего местного жителя. У него при себе оказалось около 20 граммов каннабиса.

Мужчины рассказали, что собрали наркотик для личного употребления. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Источник: 13.мвд.рф