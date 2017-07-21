В Саранске ищут пропавшего Александра Костромкина

Полиция Саранска ищет без вести пропавшего Александра Костромкина 1972 года рождения.

Приметы исчезнувшего: на вид 45-48 лет, рост 170 см, плотного телосложения, спинка носа прямая, губы тонкие, ушные раковины оттопыренные, глаза светлые.

Был одет: коричневые джинсы, кроссовки голубого цвета с подошвой белого цвета, коричнево-зелёную толстовку с горизонтальными полосками на груди.

Дополнительной информации о мужчине нет. Не сообщается, как давно он находится в розыске, а также точное место проживания.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении Костромкина, оказать содействие в его обнаружении.

Источник: 13.мвд.рф