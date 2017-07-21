Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Чиновница из Мордовии наказана за игнорирование обращения гражданина

Чиновница из Мордовии наказана за игнорирование обращения гражданина

Прокуратура Атюрьевского района Мордовии провела проверку работы сельской администрации после того, как местный житель пожал жалобу. Гражданин утверждал, что на улице К. Маркса не осуществляется уборка мусора.

В пресс-службе ведомства сообщили, что письменное заявление от мужчины глава поселения не приняла, на его устное обращение карточка личного приема не заводилась, сведения о приеме посетителя не были зарегистрированы в журнале личного приема. Разумеется, никаких мер по заявлению предпринято не было.

В итоге за свое равнодушие женщина понесла административное наказание. Главе района также вынесено представление.


Источник: prokrm.ru