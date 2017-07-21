В Мордовии за два года вычислили 56 тысяч "теневых" работников

В Саранске рассмотрели вопрос о мерах борьбы с так называемой "неформальной" (или теневой) занятостью. При такой занятости факт трудовых отношений между работником и работодателем скрывается от властей.

Снижение теневой занятости является одним из направлений антикризисных мероприятий.

Для борьбы с теневой занятостью в Мордовии созданы республиканская и муниципальные межведомственные комиссии. В течение 2015 и 2016 годов на территории региона выявлено 56 тысяч "неформально" работающих граждан. По итогам мероприятий трудовые договоры заключены с 55 тысячами работников, что принесло более 337 млн рублей отчислений в Пенсионный фонд РФ.

Источник: izvmor.ru