Марат Мустафин: "Победы в любой лиге даются нелегко"

Главный тренер "Мордовии" Марат Мустафин прокомментировал победу над "Уралом-2" в матче 1-го тура ПФЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Мордовии".

"Хочу поздравить наших болельщиков и болельщиков "Урала" с началом первенства России по футболу. Против нас играла хорошо организованная молодая команда. Со своей стороны хочу отметить, что победы в любой лиге даются нелегко. Поэтому мы очень довольны, что сумели добыть три очка в этой тяжелой встрече.

В целом, мне понравилась игра обеих команд. Думаю, что и болельщикам тоже, потому что игра до конца держала всех в напряжении", - приводит слова Мустафина пресс-служба "Мордовии".

Источник: fc-mordovia.ru