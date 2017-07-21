Наставник "Урала-2": По содержанию игры мы не уступили "Мордовии"

Главный тренер "Урала-2" Олег Пичугин подвел итоги матча с "Мордовией" в первом туре ПФЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Мордовии".

"Для нас это был новый вызов. Вы, наверное, обратили внимание на то, что здесь другие скорости, другие единоборства, уже более мужские. В принципе, все, что мы говорили на установке, у нас получилось. Думаю, что по содержанию игры мы не уступили команде соперника.

Во втором тайме у нас был один стопроцентный момент, который мог определить судьбу всего матча. Именно из таких нюансов и складывается общая картина игры. Тот, кто забивает - тот и выигрывает", - приводит слова Пичугина пресс-служба "Мордовии".

Источник: fc-mordovia.ru