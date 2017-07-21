Особенности лечения за границей

Основополагающей характеристикой качества и жизненного уровня в государстве считается состояние человеческого здоровья. Порой действенность системы оказания лечебной помощи в клиниках по месту проживания заболевшего не отвечает его запросам. Тогда с целью получения эффективных медицинских услуг больной направляется к зарубежным специалистам.

Важные факторы лечения за рубежом



Следует назвать главные причины обращения за врачебной консультацией и помощью к медработникам других стран:

• наличие специфических и редких недугов, вылечить которые в больницах своей страны нет возможности из-за отсутствия нужных лекарственных препаратов и оборудования;

• рекомендации знакомых и реклама заграничных медучреждений;

• желание получить конфиденциальное лечение за границей;

• потребность в срочной помощи;

• широкий выбор клиник;

• качественный и высокий уровень медицинских услуг;

• наличие диагностической аппаратуры нового поколения;

• современные инновационные технологии (например, в израильской онкохирургии используется бескровная и малоинвазивная методика иссечения новообразований головного мозга, в Швейцарии для удаления опухолей без операции применяется гамма-нож, частные клиники и университетские центры Финляндии,

Германии, Франции, Швейцарии имеют в наличии операционных роботов);

• конкурентоспособная стоимость;

• положительные результаты по узкоспециальным направлениям;

• возможность качественной послеоперационной реабилитации;

• заботливость и внимательность со стороны персонала;

• пациенты-иностранцы из высокоразвитых стран выбирают клиники Австрии, Израиля, Германии, желая сэкономить денежные средства на лечении;

• граждане стран бывшего СССР и Азии едут для получения медицинских услуг за рубеж из-за качественного уровня сервиса, доступности новейших лекарственных препаратов, оборудования и технологических методов.



Позитивные стороны лечения за границей:

1. Высокоразвитые государства выделяют большие денежные средства на приобретение новейшего оборудования и на повышение уровня медобслуживания. Современная медицинская техника даёт возможность врачам зарубежья выполнять точное диагностирование на ранних стадиях заболевания и производить успешные хирургические операции.

2. Положительный факт при выборе лечения за границей – быстрота в оказании неотложной помощи без предварительной записи на очередь и длительного ожидания. Нужное лечение назначается сразу после установления диагноза

3. Характерной особенностью заграничных клиник является разработка врачом каждому пациенту индивидуальных методов лечения, подходящих исключительно для данного случая.

4. Даже в случае запущенных недугов медик-профессионал зарубежного лечебного учреждения пропишет больному самые эффективные лекарства и предложит приемлемые варианты лечения.

Негативные стороны лечения за рубежом:



1. Высокая цена – главный минус получения лечения за границей.

2. Тяжелобольным пациентам преодолеть долгий путь и адаптироваться к новым условиям не всегда по силам.

3. Языковый фактор может помешать взаимопониманию врача и больного, особенно в реабилитационный период.

Где и от каких болезней лучше лечиться



Данные статистики подтверждают востребованность у пациентов клиник Израиля и Германии. Там самые демократичные цены.

Проходить диагностирование и комплекс реабилитационных мероприятий лучше во Франции, Австрии или Швейцарии. Китай силён нетрадиционными методами лечения.

Цитаделью лечения онкозаболеваний считается Израиль, стоимость медицинского обслуживания обойдётся здесь на треть дешевле, чем в странах Европы и США. Успешно справляются с этим страшным недугом врачи Швейцарии, Японии, Южной Кореи, Германии, США, Швеции, Сингапура, Чехии, Греции.

Кардиологические недомогания иностранцы едут лечить к специалистам Японии, Израиля, Швейцарии, Германии;

С диабетом успешно борются медики Индии, Китая, Латвии, Германии; на высоком уровне решают офтальмологические проблемы врачи Белоруссии, Сингапура, Чехии, Эстонии, Венгрии, а позвоночника и суставов – США, Израиля, Германии, Китая, Чехии.

Любой человек имеет право выбора места лечения. Соизмерив свои возможности и сопоставив все позитивные и негативные факторы получения медицинской помощи в разных клиниках мира, предпочесть оптимальный для себя вариант.



Источник: https://hospitalbooking.com/