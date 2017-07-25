Под Саранском пьяный пенсионер на "Жигулях" влетел на встречке в "Рено"

В селе Макаровка под Саранском произошло "пьяное" ДТП, виновником которого стал пенсионер. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях, в частности в группе "Привет, сейчас, Саранск" во "ВКонтакте".

Как рассказали очевидцы происшествия, водитель "Жигулей" находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По этой причине он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с "Рено". Водитель иномарки просто не успел избежать столкновения, поскольку отечественный автомобиль двигался ночью без включенных фар.

По предварительным данным, авария обошлась без жертв и пострадавших. Все подробности инцидента уточняются.

Источник: Соцсети