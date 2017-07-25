Под Саранском в собственном доме сгорел инвалид

Большая трагедия произошла в селе Пушкино, что под Саранском. Там в собственном доме сгорел 30-летний мужчина.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, всё случилось около двух часов дня. К моменту приезда спасателей одноэтажная деревянная постройка горела открытым пламенем. Спасатели весьма быстро ликвидировали огонь, а при разборе завалов в одной из комнат обнаружили тело хозяина.
Как стало известно, погибший был инвалидом, проживал с матерью и сестрой.
В настоящее время устанавливаются причины пожара, подсчитываются убытки.
Как сообщалось ранее, еще один смертельный пожар произошел в поселке Уголок Зубово-Полянского района.
Источник: 13.mchs.gov.ru