Под Саранском в собственном доме сгорел инвалид

Большая трагедия произошла в селе Пушкино, что под Саранском. Там в собственном доме сгорел 30-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, всё случилось около двух часов дня. К моменту приезда спасателей одноэтажная деревянная постройка горела открытым пламенем. Спасатели весьма быстро ликвидировали огонь, а при разборе завалов в одной из комнат обнаружили тело хозяина.

Как стало известно, погибший был инвалидом, проживал с матерью и сестрой.

В настоящее время устанавливаются причины пожара, подсчитываются убытки.

Как сообщалось ранее, еще один смертельный пожар произошел в поселке Уголок Зубово-Полянского района.

Источник: 13.mchs.gov.ru