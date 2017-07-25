В 2018 году в Саранске появится Iкеа или Obi

Врио главы Мордовии Владимир Волков сообщил, что в следующем году на территории Саранска появится еще один гипермаркет. Это будет либо Iкеа, либо Obi. Такое заявление Волков сделал на торжественном собрании, посвященном Дню работника торговли.

Руководитель также напомнил, что в Саранске уже идет строительство гипермаркета "Леруа Мерлен". Открытие нового магазина пойдет на пользу жителям Саранска: появятся дополнительные рабочие места, а также конкуренция на рынке стройтоваров, так что существующим магазинам придется снизить цены.

А вот что касается магазинов мебели, то их в столице Мордовии не хватает. Именно поэтому уже в 2018 году в Саранск "придут" либо Iкеа, либо Obi.

Источник: izvmor.ru