В Мордовии "Ниссан" опрокинулся в кювет, водитель находится в коме

На трассе Ковылкино-Рузаевка в кювет перевернулась иномарка "Ниссан Альмера". Как стало известно, инцидент произошел неподалеку от села Красное Сельцо.

По предварительным данным, водитель "Альмеры" не справился с управлением, машина слетела с дороги и перевернулась. В салоне в этот момент находились трое мужчин. В результате опрокидывания один из пассажиров вылетел на улицу через окно. Очевидцы рассказывают, что он был сильно пьян.

Прибывшим на место ЧП спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы извлечь других пострадавших. Всех их доставили в больницу. Больше всего досталось 33-летнему водителю, который находится в коме в реанимации.

Источник: izvmor.ru