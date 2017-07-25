Владимир Волков пообещал решить проблемы завода "Плайтерра"

Врио главы Мордовии Владимир Волков посетил ЗАО "Плайтерра" во время рабочей поездки в Зубово-Полянский район. Деревообрабатывающий завод является одним из самых мощных во всем регионе.

На сегодняшний день на предприятии работают 719 человек, и уже в ближайшее время число рабочих мест расширится до 1 000. Отметим, что 75 % продукции идет на экспорт, что говорит о высоком качестве товара. Средняя заработная плата здесь составляет 33,5 тысячи рублей.

Владимир Волков осмотрел производственные помещения и пообщался с работниками завода. В частности, он отметил, что "Плайтерра" - предприятие, где воплощена политика руководства Мордовии.

Впрочем, есть на заводе и некоторые проблемы. Одна из основных - получение необходимых объемов сырья. Владимир Волков пообещал, что руководство республики поможет в создании индустрии заготовки.

Источник: izvmor.ru