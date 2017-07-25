Мордовский лидер стал почетным гостем на праздновании 89-летия Зубово-Полянского района

Врио главы Мордовии Владимир Волков принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 89-летию Зубово-Полянского района. Праздник прошел 23 июля.

Мордовский лидер отметил заслуги ветеранов, заложивших лучшие традиции в разных отраслях, а также обратился к молодежи.

"Всё, что сделало старшее поколение, - для вас. Заводы, дороги, школы - для того, чтобы молодежь осталась жить здесь, чтобы молодые продолжали традиции", - подчеркнул Волков.

В течение всего дня в парке Зубовой Поляны шли веселые гулянья. Гости могли попробовать сладости и выпечку на любой вкус, попрыгать на батутах и покататься на разнообразных аттракционах.

Источник: izvmor.ru