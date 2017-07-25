В Саранске выпускной-2018 могут перенести из-за чемпионата мира по футболу

В 2018 году в Саранске может быть изменена привычная дата выпускного бала для школьников. Обычно торжественные вечера проходят по всей стране одновременно 24-25 июня. Однако в следующем году столица Мордовии в этот период будет принимать чемпионат мира по футболу. Конкретные даты проведения игр - 16, 19, 25 и 28 июня 2018-го.

Очевидно, что на матчи мундиаля приедет огромное количество фанатов со всего мира, которые займут все кафе и рестораны Саранска. В связи с этим власти города думают о переносе выпускного на 23 июня. В настоящее время ведутся консультации с Министерством образования РМ.

Источник: izvmor.ru