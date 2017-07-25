Мордовский участковый поселится в здании опорного пункта полиции

Участковый Сергей Веселов из поселка Умёт Зубово-Полянского района Мордовии получил новое жилье. Теперь по адресу: улица Почтовая, дом № 1а у майора и работа, и дом. Здесь построили здание опорного пункта, в котором нашлось место для трехкомнатной квартиры для семьи участкового.

В здании есть отопление, водопровод, канализация, электричество, газ, высокоскоростной интернет – словом, всё, что нужно для комфортабельной жизни и удобной работы.

Врио главы республики Владимир Волков поздравил семью Веселовых с новосельем и вручил ключи от квартиры. Кроме того, майор получил ключи от нового служебного авто ВАЗ-2131 из рук главы МВД по РМ Юрия Арсентьева.

Источник: izvmor.ru