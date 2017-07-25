Петр Тултаев посоветовал коммунальщикам не трогать здоровые деревья в Саранске

Мэр Саранска Петр Тултаев обратился к коммунальщикам города с просьбой не уничтожать здоровые деревья.

Отметим, что городские службы в течение всего лета стараются своевременно убирать с проезжей части и из дворов ивы, березы и другие деревья, которые были поломаны сильным ветром. А дождливое лето, бесконечные грозы и порывистый ветер, как известно, стали "визитной карточкой" столицы РМ в этом году.

Некоторые граждане обратились в мэрию жалобой на то, что коммунальщики не особо церемонятся и спиливают не только поврежденные деревья, но и здоровые. Мэр столицы РМ отреагировал на обращение в свою очередь тем, что дал наставления коммунальщикам.

Источник: adm-saransk.ru