Ученые разработали устройство, которое заряжает смартфон в движении

Специалисты рекомендуют представить, что различные современные девайсы способны заряжаться по мере передвижения пользователя или просто во время его отдыха. Вероятно, аналогичные технологии могут появиться на рынке в скором будущем.

Абсолютно новую и супертонкую систему накопления энергии создали американские ученые. Эта технология основывается на работе батареи, а состоит из слоев черного фосфора, толщина которых составляет несколько атомов. Созданный гаджет формирует незначительное количество энергии при сгибании и небольшом давлении, которые типичны для движения человека.

Руководитель исследования сообщила, что она надеется на то, что в недалеком будущем пользователи смогут заряжать свои девайсы от движений человека и от окружающей среды.

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Что же касается девайса, разработанного в США в рамках новейшего исследования ученых, то он отличается двумя преимуществами: оно супертонкое и может перерабатывать энергию их низкочастотных движений.

Отметим, что на данный момент уже представлено значительное количество исследовательских работ, задача которых заключается в поиске внешних источников энергии, доступных и эффективных для использования. К ним можно отнести девайсы, которые могут получать энергию из вибраций и деформаций, термальные устройства, способных использовать разницу температур с целью получения энергии, системы, перерабатывающие в электричество излучение и радиоволны и электрохимические аппараты, берущие энергию из биохимических реакций.