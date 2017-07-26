Водитель "Инфинити" спровоцировал ДТП с участием 5 автомобилей в Саранске

На улице А. Невского в Саранске произошло массовое ДТП, виновником которого стал водитель лакшери-иномарки "Инфинити".

Как сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД, 28-летний молодой человек на "Инфинити Q50" сперва врезался в остановившийся "Опель Мокка". Тот от удара въехал в "Шевроле Лачетти", который по инерции отбросило на стоявший впереди "Мицубиси Лансер". Также в этом столкновении пострадал "Форд Фокус", которому "Лансер" повредил заднюю часть.

В аварии пострадала пассажирка "Шевроле", которая отделалась ушибами.

На виновника ДТП составлено два протокола.

Как сообщалось ранее, женщина и двое детей пострадали в результате ДТП в Мордовии. Инцидент случился в селе Дубенки.

Источник: gibdd.ru/r/13