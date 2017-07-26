Спасатели Мордовии потушили крупный "пожар" на заводе "Ромодановосахар"

На предприятии "Ромодановосахар" прошли учения сотрудников МЧС Мордовии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по замыслу учений на работающем под нагрузкой турбогенераторе разорвало маслопровод. В результате утечки масла произошло его возгорание под баком на площади 100 квадратных метров. Имелись и "пострадавшие": три оператора, находившиеся в помещении ТЭЦ, получили травмы и не могли самостоятельно выбраться.

К месту "пожара" кроме автоцистерн были стянуты пожарная насосная станция, рукавный автомобиль и 50-метровая автолестница, а также пожарный поезд. В итоге спасатели успешно ликвидировали "пожар" и спасли "пострадавших".

Источник: 13.mchs.gov.ru