В Ковылкино под колеса "Богдана" попал 8-летний велосипедист

В Ковылкино произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба МВД по Мордовии, безработный на "Богдане" сбил 8-летнего велосипедиста, который выехал на дорогу.

К счастью, первоклассник не получил серьезных травм, отделавшись лишь ушибами и синяками. После оказания медпомощи он был отпущен домой.

Как сообщалось ранее, 7-летний велосипедист из Мордовии попал в больницу после ДТП с мопедом. Инцидент произошел в городе Инсар.

На улице Московской мопедист не справился с управлением и наехал на первоклассника, который катался на велосипеде. Мальчик был доставлен в больницу, где у него диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением.

Источник: gibdd.ru/r/13