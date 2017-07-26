В новом сквере Саранска площадью 1,5 га высадят около 300 деревьев

В пойме реки Тавлы в Саранске появится красивый сквер. В настоящее время власти города объявили конкурс на его проектирование.

В документах сказано, что площадь сквера превысит 1,5 гектара. В нем планируется высадить около 300 деревьев: ольху, пирамидальные тополя и каштаны. В сквере будет газон и более 1000 декоративных кустарников, а также многолетние цветы.

В новом месте отдыха жителей Саранска проложат широкие тротуары из брусчатки и установят лавочки и урны. В техзадании также указано, что следует сохранить имеющиеся ныне деревья.

Создание проекта завершится в этом году.

Как сообщалось ранее, в этом году акции "Народный сквер" исполнилось три года. За это время в столице Мордовии высадили 5 500 деревьев.

Источник: izvmor.ru