Первый домашний матч ФК "Мордовия" в новом сезоне состоится лишь 18 августа

Первый домашний матч ФК "Мордовия" в новом сезоне ПФЛ состоится позже, чем планировалось изначально. В матче 3-го тура, который должен был состояться 3 августа, подопечным Марата Мустафина предстояло сыграть с кировским "Динамо". Однако еще накануне 1-го тура руководство динамовцев объявило о переходе клуба в третий дивизион. Причина такого решения весьма банальна и очевидна – отсутствие должного финансирования для участия в первенстве ПФЛ.

Таким образом, число клубов в зоне "Урал-Поволжье", где и выступает "Мордовия", сократилось с 14 до 13. Теперь первый домашний матч в новом сезоне саранская команда проведет 18 августа против "Лады" из Тольятти. Ну а следующий поединок "Мордовия" сыграет уже завтра, 27 июля, в Нижнекамске с "Нефтехимиком".