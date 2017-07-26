Жительнице Мордовии дали 2,5 года условно за два поджога

Жительница Мордовии, обвинявшаяся в поджогах, услышала свой приговор. Инцидент произошел в апреле текущего года в поселке Барашево, сообщает пресс-служба Теньгушевского районного суда.

В ходе расследования удалось установить, что сперва дамочка, пребывая в нетрезвом состоянии, подожгла строящийся дом. Убедившись, что строение "горит-горит ясно", преступница скрылась с места происшествия.

Вскоре она решила продолжить свою "забаву" и подожгла двор около нежилого дома. Местные жители своевременно обнаружили возгорание и потушили его. Поджигательницу через некоторое время задержали, свою вину она не отрицала, в содеянном раскаялась. Суд рассмотрев все обстоятельства дела приговорил ее к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Источник: tengushevsky.mor.sudrf.ru