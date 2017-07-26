Определены самые благоустроенные поселения Рузаевского района

Администрация Рузаевского района Мордовии подвела итоги совершенного объезда сельских поселений. Целью данного мероприятия было определение наиболее благоустроенных населенных пунктов.

Победители определялись в двух группах: поселения, имеющие на своей территории сельскохозяйственные предприятия, и те, где таковых нет. В первой категории лучшими были названы Ключаревское, Трускляйское и Татарско-Пишлинское поселения, во второй – Арх-Голицынское, Сузгарьевское и Пайгармское.

Все победители получат денежную премию в размере 20 тысяч рублей каждый. Дополнительно наградой с премией в 10 тысяч рублей отмечены Верхнеурледимское, Красноклинское и Левженское сельские поселения.

Источник: izvmor.ru