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Определены самые благоустроенные поселения Рузаевского района

Определены самые благоустроенные поселения Рузаевского района

Администрация Рузаевского района Мордовии подвела итоги совершенного объезда сельских поселений. Целью данного мероприятия было определение наиболее благоустроенных населенных пунктов. 

Победители определялись в двух группах: поселения, имеющие на своей территории сельскохозяйственные предприятия, и те, где таковых нет. В первой категории лучшими были названы Ключаревское, Трускляйское и Татарско-Пишлинское поселения, во второй – Арх-Голицынское, Сузгарьевское и Пайгармское.

Все победители получат денежную премию в размере 20 тысяч рублей каждый. Дополнительно наградой с премией в 10 тысяч рублей отмечены Верхнеурледимское, Красноклинское и Левженское сельские поселения.


Источник: izvmor.ru