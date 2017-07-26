Особенности выбора керамогранита и других строительных и отделочных материалов

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с ремонтом своего жилища. Естественно, при этом обязательно встает вопрос о том, где приобрести строительные и отделочные материалы. На данный момент существует масса строительных магазинов. Однако оптимальным вариантом, который устроит, пожалуй, всех покупателей - с самыми разными финансовыми возможностями и высокими требованиями к качеству товара, является строительный гипермаркет «Ремарт».

Керамогранит, наряду с другими строительными товара компании (сантехника, ламинат, плитка, паркетная доска, а также двери и фурнитура), пользуется наибольшей популярностью у покупателей. На официальном сайте магазина можно внимательно изучить всю интересующую информацию о продукции, стоимости, условиях заказа, оплаты и доставки. Помимо этого, согласно российскому законодательству, можно произвести возврат не подошедшего товара. Среди продукции особой популярностью у покупателей пользуются.

Доставка товара осуществляется не только по территории Москвы, но и по области, причем в срок от 1 до 3 дней после заказа. Как заявляет производитель, доставка происходит в будние дни с 10 часов утра до 7 часов вечера, о выходных днях необходимо заранее договариваться с сотрудниками магазина. Выгрузка и поднятие на этаж оплачивается отдельно. Оплатить приобретенные стройматериалы можно как физическим лицам наличными средствами или же в офисе компании, так и юридическим лицам по безналичному расчету.

Также в компании «Ремарт» можно отказаться от заказа в любой момент до его передачи, а если же передача уже произошла, то возврат можно оформить в течение 7 дней.

Что касается одного из самых популярных товаров – керамогранита, то об этом стоит рассказать подробнее. Этот вид гранита является прочным облицовочным материалом искусственного происхождения, который часто применяется при оформлении интерьера как внутри помещения, так и для отделки внешних фасадов. Керамогранит бывает разным по форме, цвету, размеру и дизайну. Покрытие его может быть матовым и глянцевым.

Основными свойствами этого материала являются прочность, устойчивость к низким температурам, длительный срок эксплуатации, способность поглощать влагу в минимальном количестве. Благодаря последнему качеству, на материале не образуется плесень, он характеризуется надежностью и устойчивостью к повреждениям различного рода. Если использовать керамический гранит в качестве напольного покрытия, то его преимущество перед аналогичными покрытиями в том, что он почти не скользит.

В «Ремарт» можно приобрести этот материал, не только представленный в разных коллекциях, но и по подходящей цене - от бюджетного варианта до элитного. А сделать правильный выбор помогут сотрудники магазина.