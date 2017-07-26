Как продавались и покупались квартиры во времена СССР

Продолжительное время, еще со времен Советского Союза, каждый гражданин стремился приобрести собственное жилье. Иногда на это уходили долгие годы, а то и десятилетия. А иногда люди рождались, жили и умирали в одной и той же квартире. Кому-то везло улучшить свои жилищные условия, но большое число владельцев квартир получал их в наследство от своих родственников. Об этом снимали фильмы, данная тема неоднократно упоминалась в романах. Сейчас выбор жилья ограничен только финансовыми возможностями. Множество ресурсов, среди которых и каталог новой жилой недвидимости Flatfy, предоставляют возможность увидеть ЖК на карте в привязке к тому району, где бы хотел жить потенциальный покупатель.

А во времена СССР было несколько путей кардинального улучшения условий проживания. Можно было стать в очередь (если позволяли условия) на получение квартиры от государства, иногда имелась возможность вступить в жилищный кооператив, но многие пользовались услугами так называемых «черных маклеров».

Фактически, наличие черного рынка жилья особенно не афишировалось, с ним боролись как с вредным капиталистическим явлением, людей, которые занимались деятельностью в данном направлении, всячески преследовали. И, тем не менее, многие граждане страны пользовались именно их услугами. Поскольку деятельность маклеров была вне закона, то официально купить или продать жилье напрямую было невозможно. Поэтому придумывались схемы, в которых приобретаемая и продаваемая квартира оформлялись не как купленная или проданная, а как обменянная на другую жилплощадь. При этом договор купли-продажи не оформлялся – фактически менялись одни квадратные метры на другие с доплатой. При продаже жилья именно получение этой доплаты и было целью совершения сделки. В придачу к солидной сумме продавец получал минимально допустимое количество квадратных метров где-нибудь на выселках или в жуткой дореволюционной коммуналке с деревянными, но, при этом заасфальтированными полами в коридоре и на кухне.

Маклеры чаще всего успешно справлялись с поставленной задачей такого «обмена». Тем более что именно у них хватало сообразительности совместить, казалось бы, несовместимые требования в объявлениях на страницах газет. Немного по-иному обстояло дело с продажей кооперативного жилья, которая была официально разрешена. Но и тут были свои ограничения. Например, владелец не имел права продать свою квартиру по цене, отличной от той, по которой купил он сам. Таким образом, купить дешевле, а продать дороже было нельзя, так как это считалось спекуляцией. Кроме того, члены кооператива имели преимущество при покупке жилья в кооперативном доме.