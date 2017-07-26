Наружная реклама: основные виды и способы производства

Очень сложно представить современный мир без рекламы, разновидностей которой на сегодняшний день существует масса. Одним из ее видов является наружная реклама, которая представляет собой метод воздействия на потенциальными покупателями посредством изображений и текстов.

Стоит отметить, что психологические особенности каждого человека отличаются, поэтому восприятие такой рекламы определяется личными потребностями людей. Можно выделить два типа восприятия рекламы: рациональное, которое базируется на аргументах и логической причинно-следственной связи, и нерациональное, основывающееся на эмоциях и чувствах.

Если говорить о механизме воздействия наружной рекламы, то можно выделить непосредственную (необычный дизайн рекламоносителя) и опосредованную (возникает в качестве средства достижения цели и является наиболее эффективным методом влияния).

Напомним, что наружной рекламой являются различные бигборды, баннеры и т.д. В основном для их изготовления используется широкоформатная печать. Печать больших ярких и качественных изображений осуществляется посредством специального оборудования для промышленной печати.

Для этого вида печати используются:

- Бумага (афиши и постеры);

- самоклеящаяся пленка (рекламные стенды и витрины);

- баннерная сетка (реклама на зданиях);

- натуральный холст (интерьер дома и офиса);

- обои (печать фотографического качества при оформлении интерьеров).

В наружной рекламе широкоформатную печать используется для создания качественного изображения. Наибольшим спросом в качестве рекламного носителя пользуются плакаты. Интересный и яркий плакат, несомненно, без внимания целевой аудитории не останется. К тому же современные технологии позволяют добиться того, что изображения будут устойчивы к осадкам и солнечным лучам.

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