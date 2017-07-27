Конкурс чтецов для инвалидов по зрению прошел в Саранске

Всероссийский эстрадный конкурс чтецов "Живое слово" прошел в Саранске. Участие в нем приняли 50 человек из 18 регионов России - Ивановской, Ульяновской, Ярославской, Московской, Омской, Архангельской и других областей. Стоит отметить, что все участники являются инвалидами по зрению.

Впервые конкурс провели в 2009 году. С тех пор он стал регулярным мероприятием для разных регионов РФ и проводится раз в два года. Конкурс очень популярен среди инвалидов по зрению, так как позволяет раскрыть творческие возможности, показать свои таланты и умения широкому кругу зрителей.

В Саранске соревнования были разделены на 2 тура. В первом необходимо было прочитать стихотворное произведение, во втором — прозаическое. Участники соревновались в трех номинациях: солист, коллектив, оригинальный жанр.

Мордовию представляли молодая поэтесса Юлия Романова, а также постоянная участница и призер конкурса Зинаида Киушкина. В итоге Романова в номинации "солист" заняла 1-е место, а Киушкина – 3-е.

Источник: izvmor.ru