Ходок из Мордовии во время финала чемпионата Европы чуть не получил тепловой удар

Ходок из Мордовии Сергей Широбоков прокомментировал свою победу на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров. Соревнования состоялись в итальянском городе Гроссето. Широбоков показал лучшее время на дистанции 20 км.

По словам спортсмена, он очень волновался в день старта: "Утром проснулся в 6 часов, за полтора часа до выезда на стадион. Чувствую, немного трясет от волнения... Этот же мандраж испытал и на старте. Но стоило только пойти, волнение улетучилось.

Передо мной стояла одна задача - первое место. Начал не очень быстро, выполнял установку тренера, а после пятого километра добавил темпа, начал обходить соперников".

Надо сказать, что погода в этот день стояла жаркая, вода на пункте обливания была теплой, не спасала. "Был момент, когда даже голова закружилась, чуть тепловой удар не получил, но все обошлось. Финишировал спокойно, силы еще оставались", - рассказал Широбоков.

Источник: izvmor.ru