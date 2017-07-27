Депутат Александр Воробьев помогает жителям Саранска в решении проблем

Депутат Госдумы РФ Александр Воробьев провел очередной прием граждан в Саранске. Жители города благодарили политика за помощь при решении различных проблем.

К примеру, Юлия Гусева пришла поблагодарить Воробьева за то, что при его непосредственном участии ее семья стала участником программы "Молодая семья", по которой им выделена жилищная субсидия.

Кроме того, депутат обещал оказать содействие Галине Учаевой, серебряному призеру Европы по армрестлингу, при выезде на международные спортивные соревнования. Женщина в результате ДТП несколько лет назад оказалась прикована к инвалидному креслу, однако полна сил и желания и впредь представлять Мордовию на соревнованиях всероссийского и международного уровня.

Источник: izvmor.ru