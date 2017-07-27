Владимир Волков и Виталий Ефимов обсудили выполнение наказов избирателей Мордовии

Врио главы Мордовии Владимир Волков 25 июля провел встречу с депутатом Госдумы от Мордовии Виталием Ефимовым. Стороны обсудили выполнение наказов жителей республики, полученных во время кампании по выборам депутатов Госдумы в 2016 году.

Как было отмечено в ходе встречи, многие из обращений уже выполнены: открыто несколько новых сельских автобусных маршрутов, выделены дополнительные школьные автобусы и автомобили скорой помощи, оказана срочная материальная помощь нуждающимся. По всем остальным обращениям ведется кропотливая работа, в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

Выполнение наказов находится на личном контроле главы РМ.

Источник: e-mordovia.ru