Мордовские поисковики отправились на раскопки бывшей тюрьмы в село Чуфарово

Мордовские поисковики из патриотического объединения "Поиск" во главе со своим руководителем Николаем Кручинкиным побывали в экспедиции в селе Чуфарово Ромодановского района. В настоящее время здесь находится Чуфаровский мужской монастырь, однако до войны в этом здании располагалась тюрьма.

Как рассказал Кручинкин, в этих местах могут быть захоронены десятки человек. Заключенные, отбывающие наказание в тюрьме, умирали от голода, холода, болезней. Расстрелянных и умерших хоронили неподалеку от тюрьмы. Зачастую никаких документов при них не было.

По мнению Кручинкина, объем работ предстоит большой. Пока сложно сказать, останки скольких человек будут обнаружены в ходе поисковых работ.

Источник: izvmor.ru